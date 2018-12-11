ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش الروسي يستعد لغزو أوكرانيا.. صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة صور التقطتها الأقمار الصناعية لقوات عسكرية روسية وهي تتحرك على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الأوكرانية.

وأظهرت الصور نحو 250 دبابة من طراز "تي.62" الروسية، وحوالي ألف مدرعة عسكرية وأنظمة مدفعية وهي تتحرك بقاعدة "كامينسك" العسكرية الروسية والتي تبعد حوالي 15 كيلو متر من الحدود الأوكرانية.

وقالت "ديلي ميل" إن تلك الصور استعرضها الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشنكو، الشهر الماضي، مؤكدًا أن روسيا تستعد لغزو بلاده عسكريًا.

يأتي ذلك في الوقت أعلن فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنهم سيدرسون تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا أثناء اجتماعهم في بروكسل هذا الأسبوع.

كما قالت الدبلوماسية في الاتحاد فيديريكا موجيريني إن الوزراء ناقشوا آخر التطورات في بحر آزوف مع وزير الخارجية الأوكراني “بافلو كليمكين” وخاصة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وشعبها ووحدة أراضي البلاد.
الجيش الروسي يستعد لغزو أوكرانيا.. صور
الجيش الروسي يستعد لغزو أوكرانيا.. صور
الجيش الروسي يستعد لغزو أوكرانيا.. صور
loading...

ترشيحاتنا

بعد رحيل محمود القلعاوي .. أبرز إفيه حذفه التليفزيون من مسرحية الجوكر

نجوم الفن في عزاء أحمد السيد بعمر مكرم‎ .. صور

فضيحة جديدة لـ تميم.. قطر تنتهك الأجواء الأمريكية عبر إيطاليا

أيتن عامر وأشرف زكي في عزاء الفنان أحمد السيد

انفجار داخل ستوديو تامر أمين على الهواء.. فيديو

مجلس الأهلي يؤجل مناقشة ملف المدرب الجديد وهيكلة قطاع الكرة

الآثار تكشف آخر التطورات فى تحقيقات فيلم الهرم الإباحي

أبلة فاهيتا تكشف عن اسمها الحقيقي واسم والديها.. فيديو

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين بداية 2019

مدرب الأهلي المحتمل.. بروس سيرة ذاتية قوية ومسيرة كبيرة مع 8 أندية إنجليزية

نص دستة أشرار .. قتلوه وألقوا بجثته فى النيل

شيخ الأزهر يتلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات وحضور مؤتمر الأخوة الإنسانية .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

نجوم الفن في عزاء أحمد السيد بعمر مكرم‎ .. صور

فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو
مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟