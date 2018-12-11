الجيش الروسي يستعد لغزو أوكرانيا.. صور

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة صور التقطتها الأقمار الصناعية لقوات عسكرية روسية وهي تتحرك على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الأوكرانية.



وأظهرت الصور نحو 250 دبابة من طراز "تي.62" الروسية، وحوالي ألف مدرعة عسكرية وأنظمة مدفعية وهي تتحرك بقاعدة "كامينسك" العسكرية الروسية والتي تبعد حوالي 15 كيلو متر من الحدود الأوكرانية.



وقالت "ديلي ميل" إن تلك الصور استعرضها الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشنكو، الشهر الماضي، مؤكدًا أن روسيا تستعد لغزو بلاده عسكريًا.



يأتي ذلك في الوقت أعلن فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنهم سيدرسون تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا أثناء اجتماعهم في بروكسل هذا الأسبوع.



كما قالت الدبلوماسية في الاتحاد فيديريكا موجيريني إن الوزراء ناقشوا آخر التطورات في بحر آزوف مع وزير الخارجية الأوكراني “بافلو كليمكين” وخاصة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وشعبها ووحدة أراضي البلاد.