الدير الأحمر بسوهاج تحفة معمارية بازيلكية يضم أكبر عدد أيقونات قبطية في العالم...صور

تولي وزارة الآثار اهتماما بمجموعة من الآثار والمنشآت في محافظة سوهاج، خاصة التي تحتاج إلى ترميم، ومنها الدير الأحمر، الذي زاره مؤخرا الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات؛ لتفقد أعمال مشروع ترميمه، والذي تقوم به بعثة أثرية حاليا من مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة.



والدير الأحمر أو دير الأنبا بيشاي والأنبا بيجول، يقع غرب سوهاج بحوالي 12 كم، ويبعد عن دير الأنبا شنودة الشهير بالدير الأبيض، بحوالي 4 كم تقريبًا.



ويرجع تاريخ بنائه إلى القرن الرابع الميلادي،ويعد من المعالم الأثرية الشهيرة في سوهاج،ويعرف بالدير الاحمر لأنه بني بالطوب الآجر وهو تحفة معمارية وزخرفية وتصميمه علي النظام البازيلكي.



ويحتوى الدير الأحمر الأثرى على أكبر عدد من الأيقونات القبطية فى العالم وذلك حسب تصنيف منظمة اليونسكو،ومنها أيقونة مرضعة اللبن وهى نادرة كونها واحدة من ثمان ايقونات بالعالم.



كما يوجد به الحصن الأثرى وكنيسة الملكة هيلانة من القرن الرابع الميلادى،كما يحتوى الدير على أيقونة الآباء الثلاث الأثرية"الانبا بيجول والأنبا بيشاى والانبا شنودة".