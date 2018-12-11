ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم تغيير النية أثناء الصلاة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:33 م
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،مضمونه " هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة ؟ "

وقال "وسام" في إجابته في السؤال خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن في صلاة الفرض لابد أن تكون النية واحدة، فلا يجوز للمسلم إذا أقبل على الصلاة وكان يريد صلاة الظهر ثم غير نيته ونوى أثناء صلاته ان يصلى العصر.

وأضاف أمين الفتوى، أنه لابد ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، اي مع الهمزة من " الله أكبر " وبذلك ينوي صلاة معينة وهذه النية هي التي تحدد العمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"
loading...

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية ومقتل 5 من طاقمها قبالة سواحل اليابان.. صور

دراسة: النوم على البطن كارثة

قرارات مهمة من الحكومة لبدء تنفيذ حظر تداول الطيور الحية في أبريل المقبل

اقضي على الخمول فى الشتاء بكوب من هذا المشروب

رئيس جامعة الأهرام الكندية يستقبل أول حاصلة على الدكتوراه من خريجيها.. صور

تعرف على حكم مباراة الأهلي وأبا جيفارا الإثيوبي

سلامة الغذاء ترد على تحذير الكبدة دم مجمد.. فيديو

الصحة: نتبنى خطة القضاء على الإيدز بحلول 2030

إصابة رئيس مدينة رشيد السابق بأزمة قلبية فور صدور قرار بحبسه

الإفتاء توصي بدعاء النبي موسى وترديد 14 كلمة في الصباح

أقوى من المضادات الحيوية.. مشروب له مفعول السحر لتخفيف السعال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جامعة الأهرام الكندية يستقبل أول حاصلة على الدكتوراه من خريجيها.. صور

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

فيديو

ناقد فني: نجيب محفوظ الوحيد الذي أرخ ثورة 1919.. فيديو
رامي رضوان لمذيعة متلازمة داون: متزعليش من التنمر .. فيديو
هبوط قاذفات إستراتيجية روسية في فنزويلا ..فيديو
سلامة الغذاء: إطلاق قائمة سوداء بأسماء المصانع غير الملتزمة.. فيديو
سلامة الغذاء: لا يمكن اكتشاف تلوث المبيدات الزراعية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟