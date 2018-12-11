حكم تغيير النية أثناء الصلاة

ورد سؤال للدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،مضمونه " هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة ؟ "



وقال "وسام" في إجابته في السؤال خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن في صلاة الفرض لابد أن تكون النية واحدة، فلا يجوز للمسلم إذا أقبل على الصلاة وكان يريد صلاة الظهر ثم غير نيته ونوى أثناء صلاته ان يصلى العصر.



وأضاف أمين الفتوى، أنه لابد ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، اي مع الهمزة من " الله أكبر " وبذلك ينوي صلاة معينة وهذه النية هي التي تحدد العمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"

