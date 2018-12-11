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فن

أشرف زكي أول الحضور في جنازة محمود القلعاوي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:34 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد بدران
حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على حضور صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل محمود القلعاوي، وتشييعه لمثواه الأخير من مسجد عمر بن عبدالعزيز بمصر الجديدة بجوار نادي هليوبوليس.

يذكر أن الفنان محمود القلعاوي توفي أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض ومن المقرر أن يتم دفن جثمانه في مقابر أسرته مدينة 6 أكتوبر.

ويعد محمود القلعاوي ممثل كوميدي وهو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وهو حاصل على ليسانس الحقوق عام 1964 ومن أفلامه "برج المراهقين" و"العبقري خمسة" و"ريا وسكينة" و"لأمن شاف ولا من دري" و"هدى" ومعالي الوزير" وقدم العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي ولعب أدوارا مميزة مع النجم الكوميدي محمد نجم والنجم الكوميدي محمد صبحي.
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