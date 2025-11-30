هونج كونج: ارتفاع عدد القتلى في الحريق الضخم إلى 146

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع في هونغ كونغ إلى 146 قتيلاً، بحسب مسئولين في الشرطة، مشيرين إلى إصابة 79 شخصاً.

وبدأت هونغ كونغ، من أمس، السبت، فترة حداد رسمي تستمر ثلاثة أيام، مع لحظة صمت ترحّمًا على ضحايا واحد من أكثر الحرائق دموية في تاريخ المدينة، والذي أسفر حتى الآن عن 128 قتيلًا، بينما ما زال نحو 200 شخص في عداد المفقودين.

وقف الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي برفقة وزرائه وكبار المسئولين خارج مقر الحكومة، فيما نكست أعلام الصين وهونغ كونغ.

وفي ساعات الفجر، توافد المواطنون لوضع الزهور قرب بقايا مبنى ونج فوك كورت الذي احترق لأكثر من 40 ساعة.

وتواصل الأسر البحث عن ذويها في المستشفيات ومراكز التعرف على الضحايا، إذ ما زالت 89 جثة لم تحدد هويتها.

وتقول السلطات إن ثمانية أشخاص أوقفوا على خلفية الحريق، بينهم مقاولون ومستشارون وعمال سقالات، في أكبر كارثة سكنية منذ عام 1980 عالميًا.