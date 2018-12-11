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رياضة

أشرف صبحي يبحث مع رجال أعمال عرب فرص الاستثمار في المنشآت الرياضية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة، جلسة موسعة مع مجموعة من المستثمرين المصريين والعرب في مجال الاستثمار والصناعة الرياضية. 

وبحسب بيان، ضم الوفد مجموعة من المستثمرين من "مصر، السعودية، الكويت، الأردن، العراق، الإمارات، فلسطين". 

وشهد الاجتماع استعراض مجموعة من المنشآت المقترحة من قبل الوزارة للاستثمار بها يتمثل أبرزها في هيئة استاد القاهرة الدولي، مركز التنمية الرياضية بشيراتون، مركز الطب الرياضي في مدينة نصر، المدينة الرياضية بالفيوم، المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد "صبحي" توجه الدولة المصرية خلال الآونة الراهنة تجاه التوسع في الاستثمار في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق خطتها ورؤيتها نحو تفعيل الاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات.

ووجه وزير الشباب والرياضة المعنيين بالوزارة بالتنسيق مع المستثمرين المصريين والعرب فيما يخص فرص الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية، لافتًا إلى أهمية التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الاقتصادية في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة من جانب، والاستثمار بالمنشآت على صعيد آخر.
أشرف صبحي يبحث مع رجال أعمال عرب فرص الاستثمار في المنشآت الرياضية
أشرف صبحي يبحث مع رجال أعمال عرب فرص الاستثمار في المنشآت الرياضية
أشرف صبحي يبحث مع رجال أعمال عرب فرص الاستثمار في المنشآت الرياضية
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