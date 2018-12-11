صوت من السماء.. قصة الشيخ الخشت قارئ الأعتاب الطاهرة الذي شارك في مسلسل الشعراوي

التف الأطفال في قرية طموه بالجيزة في سبعينيات القرن الماضي حول ذلك الصبي الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، مُهللين ساخرين من الزي الغريب الذي كان يرتديه ولا يعرفون لماذا يرتديه، فكان يرتدي العمامة والجبة وكأنه شيخ أزهري كبير يتوجه إلى منبره لإلقاء خطبة على جموع المصلين.





لكنه في الحقيقة كان متوجهاً إلى منبر آخر وهو منبر لقراءة القرآن الكريم، حيث يقرأ لأول مرة أمام الناس بتشجيع من والده وأهل القرية ليصبح بعد ذلك من أشهر قراء مصر والعالم العربي والإسلامي، فهو الشيخ محمود الخشت قارئ الأعتاب الطاهرة.





اشتهرت مصر من قديم الأزل بأعلام قراء القرآن الكريم الذين صالوا وجالوا بالعالم كله رافعين صوت القرآن الكريم إلى السماء بأصواتهم الرائعة والمميزة وحتى عصرنا هذا هناك مئات القراء بل الآلاف على الساحة، لكن من منهم له شخصيته المستقلة وصوته المميز الذي يشار له بالبنان وتعرفه الآذان بمجرد سماعه.







