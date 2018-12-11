غدا.. عزاء الفنان محمود القلعاوي بمسجد عمر مكرم

تستقبل أسرة الفنان الراحل محمود القلعاوي عزاءه غدًا الأربعاء بمسجد عمر مكرم ، بعد أن شيعت الجنازة، بعد صلاة ظهر اليوم،، في جامع عمر بن عبد العزيز، بجوار نادي هليوبوليس.



وكان الفنان محمود القلعاوي، توفى مساء أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض.



ولد محمود القلعاوي في 12 نوفمبر 1939 ، وهو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964.