رئيس جامعة المنيا يشارك فى احتفالات مركز التطوير لخدمته لـ2000 طالب وخريج

شارك الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، المركز الجامعي للتطوير المهني فى احتفاليته بخدمة "2000" طالب وخريج خلال 4 شهور من إنشائه.



جاء ذلك خلال اليوم التعريفى المقام لإدارات الكليات لتعريفهم بخدمات وأنشطة المركز، بحضور الدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محى الدين نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد شوقى زهران المستشار الأكاديمي للمركز، والدكتورة لاميس الجافي مدير المركز، ورؤساء المراكز بالجامعة وعمداء الكليات، وإداراتها.



قدمت الدكتورة لاميس الجافى تعريف بفريق عمل المركز من أعضاء هيئة التدريس والمتطوعين من أبناء جامعة المنيا، والخدمات التي يقدمها المركز لطلاب السنوات الأخيرة بكليات جامعة المنيا فى شتى المجالات، إلي جانب الخدمات المقدمة للخريجين من كورسات للغة الإنجليزية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، والمهارات التوظيفية، وورش عمل فى ريادة الأعمال والمهارات المختلفة التى يحتاجها الطالب والخريج لإكتشاف مواهبه وإمكانياته لتقديم التسهيلات له للإلتحاق بسوق العمل وإختيار العمل المناسب.



وأستكملت الدكتورة "لاميس" عرضها لخدمات المركز موضحةً بأن العمل بالمركز ينفذ على قدمٍ وساق لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للطلاب، وأن هدف المركز توفير فرص عمل حقيقية بمحافظة المنيا للمتدربين بالمركز خلال الفترة القادمة، وتنفيذ ملتقيات للطلاب بأصحاب الأعمال والشركات لعرض إحتياجات سوق العمل، وأهم السمات التى يبحث عنها أصحاب الأعمال.



ومن جانبه، أشاد الدكتور "مصطفى عبد النبى" على الآداء المشرف للمركز خلال الـ 4 شهور الماضية، مؤكدًا بأن هذا العمل يعد إنجازًا غير مسبوق لجامعة المنيا، سوء بإنشاء المركز ليكون من أوائل مراكز التطوير المهنى على مستوى جامعات مصر وجامعات الصعيد، الى جانب الإقبال الغير مسبوق من الطلاب على خدمات المركز خلال فترة عمله القصيرة، مشيرًا بأن إختيار فريق العمل يعد من أهم أسرار النجاح.



وعلى هامش الزيارة، تفقد رئيس الجامعة ورفاقه مبنى "مطبعة جامعة المنيا" للوقوف على أخر مستجداد العمل بها، وبحث سبل التجديد وتطوير العمل بوحداتها المختلفة، وعمل الماكينات بوحدة طباعة رسائل الماجستير والدكتوراه، ومتابعة العمل بوحدة تجميع الإمتحانات، وقسم طباعة الديجيتال، والبانر.