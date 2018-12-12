اليوم.. نظر محاكمة محافظ المنوفية السابق و2 آخرين في الرشوة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، وعاصم أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أي أكتيف»، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات، في اتهامهم بالرشوة.





يصدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبي ومحمد هاشم.





وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتي تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي عاصم فتحي والوسيط أحمد سعيد في شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.



