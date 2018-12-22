الإعلان عن شركات مساهمة شبابية لاستصلاح الأراضي بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن فكرة تأسيس شركات مساهمة شبابية، على أن تتكون كل شركة من 40 شابا لاستصلاح وزراعة 200 فدان دفعة واحدة.





ويمكن لشباب الخريجين من الحاصلين على أي مؤهل دراسي ولا يملكون فرصة عمل تكوين شركة مساهمة لها مجلس إدارة ورصيد في أحد البنوك الوطنية، بهدف الحصول على مساحة من الأرض يكون نصيب كل شاب فيها 5 أفدنة يستصلحها، وتوفر فرصة عمل له.





وأكد محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تدعم مثل هذه المشروعات بهدف توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 شركة بدأت العمل حتى الآن في المراكز الخمسة، كما تم تسليم عقود 6 شركات أمس الجمعة بواحة الفرافرة، وهناك دعم لهذه الشركات مثل تدعيمها بالقروض لتوفير التمويل اللازم، فضلا عن تسهيل كافة الأمور الأخرى كتصاريح استخراج الآبار الزراعية والتصاريح الأخرى.



