كريستال بالاس يهدي محمد صلاح ورفاقه هدية الكريسماس بإسقاط مانشستر سيتي ..فيديو

خسر مانشستر سيتي أمام ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدورى الإنجليزى.



تقدم السيتي أولا عبر الألماني إلكاي جوندوجان فى الدقيقة 27، إلا أن كريستال بالاس رد بهدفين عن طريق جيفرى شلوب فى الدقيقة 33، واندروس تاونسيند فى الدقيقة 35.



وفي الشوط الثاني زاد كريستال من جراح السيتي بالهدف الثالث، قبل أن يقلص السيتيزنز النتيجة عبر كيفين دي بروين.



وبهذه الخسارة التي تعتبر الثانية للسيتي تجمد رصيد مانشستر عند 44 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول.



وجاءت نتائج باقي المباريات كالتالي:



نيوكاسل يونايتد 0 0 فولهام



هدرسفيلد تاون 1 3 ساوثهامبتون



بورنموث 1 0 برايتون



وست هام 0 2 واتفورد







