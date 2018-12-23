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حوادث

السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الشرقية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:32 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
وائل شاهين
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار مختار محمد ماضي رئيس المحكمة وسكرتارية نبيل شكري بالسجن 10 سنوات على 3 متهمين بسرقة سيارة مواطن تحت تهديد السلاح، وبراءة المتهم الرابع، فى مشتول السوق.

تعود أحداث القضية رقم 5918 لسنة 2016، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي مركز مشتول السوق بلاغًا من "أحمد إ.ع" بسرقة سيارته فى سطو مسلح عليه بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عبدالحميد م.ب" و"أحمد ع.ح" و"إسلام س.ع" و"أيمن م.م"، والقي القبض عليهم.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول والثاني والثالث وبراءة الرابع اليوم الأحد.

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