قصة 4 أفلام جسدت شخصية السادات

يُعد الرئيس الراحل محمد أنور السادات من أكثر رؤساء مصر الذين جسدت السينما شخصياتهم في أدوار البطولة، والأدوار الثانوية أيضًا، كونه صاحب قرار حرب نصر أكتوبر 1973 الذي شكل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وبحلول مئوية الرئيس السادات الذي ولد في 25 ديسمبر 1918، نستعرض معكم أهم 4 أفلام جسدت شخصية الرئيس السادات.

سادات 1983

سادات هو فيلم درامي أمريكي يتحدث عن سيرة الرئيس أنور السادات، ومثل دور السادات فيه الممثل الأمريكي لويس جوست جونيور.

تدور قصة الفيلم عن قيام صديق أنور السادات لقتل أحد وزراء الملك الفاروق ، وبعد ثورة الضباط الأحرار على الملك فاروق في العقد الخمسين في القرن الماضي ، ألقى السادات كلمته بإنهاء الاستعمار الإنجليزي وانتهاء الحكم الملكي.

وتحدث الفيلم عن اتجاه السادات إلى إسرائيل ليقابل صديقه مناحم بيجن وذلك لغرض إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي واستعادة سيناء للجيش المصري، وتنتهي الفيلم لحادثة المنصة في 6 أكتوبر سنة 1981.

وفي عام 1983 طلبت السلطات المصرية منع عرض الفيلم في السينما المصرية، لما يحتويه من انتقادات ضد مصر.



الجاسوسة حكمت فهمي 1994

فيلم إنتاج عام 1994، وقامت ببطولته الفنانة نادية الجندي وفاروق الفيشاوي وأحمد عبد العزيز وحسين فهمي. تدور قصة الفيلم عن راقصة مصرية لها جولات بالخارج تعمل جاسوسة مصرية مزدوجة لبريطانيا وألمانيا أيام الحرب العالمية الثانية، تقع في حب ضابط بريطاني يقوم بدوره حسين فهمي، ويتابع تحركاتها أحمد عبد العزيز الذي جسد شخصية الرئيس أنور السادات في شبابه ويتمكن من القبض عليها في الفيلم.

وعن تجسيد شخصية السادات يقول عبد العزيز " خلال مراجعتى وجدت أنه شخص شديد الوطنية والإخلاص لمصر، فهو من قرية وأسرة فقيرة ومع ذلك طموحه كان طاغيًا".

امرأة هزت عرش مصر 1995

كما قام الفنان جمال عبد الناصر بدور الرئيس أنور السادات في فيلم امرأة هزت عرش مصر، وجسد فيها عبد الناصر دور السادات في مرحلة الأربعينات وقضية مقتل أمين عثمان.

الفيلم بطولة نادية الجندي وفاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وإبراهيم يسري وعزت أبو عوف وإخراج نادر جلال.

