مروى اللبنانية تحتفل بالكريسماس في القاهرة غدا

تحيى الفنانة مروى اللبنانية حفلا، غدا الثلاثاء، بأحد المراكب النيلية بالقاهرة.



وتطرح مروى بوستر حفلها غدا، وستحتفل من خلاله بأعياد الكريسماس مع الجمهور المصرى.



من المعروف أن آخر كليبات مروى الغنائية "بدى منك"، الذي حقق نسبة مشاهدة عالية.



فيما بدأت مروى التحضير لعدد من الأغاني المنفردة الجديدة، وقراءة عدد من السيناريوهات السينمائية.