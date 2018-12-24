فنانون من نحاس.. هكذا تحدت مصممة تمثال محمد صلاح الجميع برموز الفن وحققت أمنيته

«تسلم إيدك.. وفي انتظار التمثال الجديد.. كملي موهبتك ومتوقفيش»، لا تعدو عن كونها كلمات تشجيع تلقتها الفنانة «مي عبدالله»، من نجم الكرة المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد موجة الانتقادات الواسعة التي وجهت لها خلال مشاركتها بتمثال للنجم المصري في منتدى شباب العالم.



مع انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم السابق والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب من 160 دولة حول العالم، أثيرت موجة كبيرة من الانتقادات للفنانة المصرية مي عبدالله مصممة تمثال النجم المصري محمد صلاح، والذي وضع أمام قاعات فعاليات المنتدى بسبب عدم كون التمثال لائقا بصورة نجم الكرة المصرية محمد صلاح.







صورة التمثال النهائية لم تعجب مصممته بعد صب البرونز عليه، والتي عبرت عن ذلك بأنها لم تكن راضية على الشكل النهائي للتمثال، فقد ظلمه البرونز، ولم يكن لها يد في صبه بالبرونز، لأن البرونز له أماكن خاصة في مصر المسئولة عن صبه، ولا يستطيع أي نحات أن يقوم بذلك.



رسالة صلاح المبهجة

ووسط تلك الانتقادات تلقت الفنانة المصرية ابنة محافظة المنيا، رسالة من النجم المصري محمد صلاح على حد وصفها، والتي أشاد فيها بالتمثال في مكالمة هاتفية، وطلب منها تمثالا جديدا ليضعه في منزله.





الفنانة المصرية لم تتوقف عند الانتقادات التي وجهت لها، وأمسكت بالرسالة التشجيعية من النجم العالمي محمد صلاح، حتى استطاعت الانتهاء من تنفيذ مقتنيات معرضها «تياترو» الذي يقدم نجوم الفن المصري.



تماثيل لـ22 فنانا

معرض الفنانة ضم العديد من المحتويات والأعمال الفنية الراقية، من بينها أكثر من 22 عملا لرموز الفن، أمثال: نجيب الريحاني، عبدالحليم حافظ، أم كلثوم، حسن فايق، محمد منير، عبدالسلام النابلسي، والطفل أحمد فرحات.



