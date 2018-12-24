فنانون من نحاس.. هكذا تحدت مصممة تمثال محمد صلاح الجميع برموز الفن وحققت أمنيته

«تسلم إيدك.. وفي انتظار التمثال الجديد.. كملي موهبتك ومتوقفيش»، لا تعدو عن كونها كلمات تشجيع تلقتها الفنانة «مي عبدالله»، من نجم الكرة المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد موجة الانتقادات الواسعة التي وجهت لها خلال مشاركتها بتمثال للنجم المصري في منتدى شباب العالم.
مع انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم السابق والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب من 160 دولة حول العالم، أثيرت موجة كبيرة من الانتقادات للفنانة المصرية مي عبدالله مصممة تمثال النجم المصري محمد صلاح، والذي وضع أمام قاعات فعاليات المنتدى بسبب عدم كون التمثال لائقا بصورة نجم الكرة المصرية محمد صلاح.
مع انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم السابق والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب من 160 دولة حول العالم، أثيرت موجة كبيرة من الانتقادات للفنانة المصرية مي عبدالله مصممة تمثال النجم المصري محمد صلاح، والذي وضع أمام قاعات فعاليات المنتدى بسبب عدم كون التمثال لائقا بصورة نجم الكرة المصرية محمد صلاح.
رسالة صلاح المبهجة
ووسط تلك الانتقادات تلقت الفنانة المصرية ابنة محافظة المنيا، رسالة من النجم المصري محمد صلاح على حد وصفها، والتي أشاد فيها بالتمثال في مكالمة هاتفية، وطلب منها تمثالا جديدا ليضعه في منزله.
تماثيل لـ22 فنانا
معرض الفنانة ضم العديد من المحتويات والأعمال الفنية الراقية، من بينها أكثر من 22 عملا لرموز الفن، أمثال: نجيب الريحاني، عبدالحليم حافظ، أم كلثوم، حسن فايق، محمد منير، عبدالسلام النابلسي، والطفل أحمد فرحات.
المنحوتات التي حظيت بإشادة كبيرة من جميع من شاهدها، نفذتها الفنانة التشكيلية على مدار عامين وأكثر حتى تتمكن من تصميم عمل يليق بتاريخ نجوم الفن المصري وما قدموه، تكريما وتقديرا لهم.