محافظ الفيوم يستعرض خطة الرصف للعام المالي الحالي





كما تشمل عمليات الرصف عمليتين بمركز أبشواي وهما طريق شارع السكة الحديد من مجلس المدينة حتى الكنيسة بداخل مدينة أبشواى بطول 1,2 كم، ورصف شارع المحكمة سعد زغلول داخل مدينة أبشواي بطول 1,4 كم، ورصف شارع مركز الشباب حتى مسجد عزام بطول 500 متر، وطريق محطة الصرف بأبو شنب الجيلاني عبود بطول 3,25 كم، كما تم طرح عمليتي رصف بمركز إطسا شملت طريق منيا الحيط القاسمية بطول 1,8 كم، ورصف طريق الونايسة المقراني بطول 1,4 كم، ورصف طريق البورة الحلفاية بطول 3,4 كم، كما ضمت خطة الرصف مركز يوسف الصديق بـ 3 عمليات رصف، تشمل رصف طريق بهنس / قليون بداية من كوبري المقراني بطول 1,8 كم، ورصف طريق السحارة / دخلة المقراني 1,3 كم، ورصف طريق المشرك الشواشنة بطول 600 متر، ورصف طريق النزلة قصر الجبالي 1,5 كم، وطريق النصر بمدينة يوسف الصديق بطول 1,4 كم، إضافة لخطة رصف مدينة ومركز الفيوم، بجانب عمليات رصف الطريق الدائري المزمع البدء فى المرحلة الأولى منه بطول 10 كم في يناير 2019، ورصف 75 كم بطريق أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، إضافة إلى معالجة وصيانة وترميم الطرق بكافة أرجاء المحافظة.



وخلال اللقاء أكد محافظ الفيوم على المتابعة والإشراف الدوري خلال عمليات الرصف مع الالتزام بالمقاييس الفنية والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بالطرق حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، وشدد على الانتهاء من أعمال التدبيش وتكاسي المجاري المائية قبل رصف الطرق تجنبًا لتعرضها للانهيار، ووجه بالتنسيق بين مسئولى الطرق ورؤساء المجالس والمدن ومسئولي المرور لتحديد مواقع المطبات الصناعية وخاصة بالأماكن ذات الكثافات السكانية خاصة بالطريق الدائري وطريق الفيوم / القاهرة، مع تكثيف اللوحات الإرشادية واللافتات الإيضاحية على جانبي الطرق.



ومن جانبهم أشار الشباب إلى أن هناك العديد من الطرق بقرى ومراكز المحافظة المختلفة تحتاج بعضها إلى المعالجة والترميم وأخرى إلى الإنارة منها، إنارة طريق أسيوط الغربي نطاق محافظة الفيوم، وتمهيد طريق الفيوم / إطسا، وطريق قلمشاه / قلهانة، وطريق منشاة عبد الله / كيمان فارس، وطريق الريان يوسف الصديق، وطريق السعداوي / قصر الجبالي، وطريق رحمي وصولًا إلى المدرسة اليابانية، ورفع تعديات طريق الكعابي / بيهمو، ورصف طريق بحر وهبة بداية من دمو بمركز الفيوم، وطريق أصلان / السرب، وطريق فانوس، وطريق بحر ابو المير / نوارة منطقة المغربين، وتعديات طريق قرية بني صالح الداخلي، وطريق العزب الغربية بني صالح / المندرة، وطريق جبلة / معصرة صاوي، وطريق جبل سعد، وطريق أبو عش / مناشي االخطيب، وطريق الصيفية بمدينة الفيوم.



وخلال اللقاء أكد محافظ الفيوم على البحث عن أفضل السبل للارتقاء بقطاع الطرق بمختلف أنحاء المحافظة وتطوير منظومة العمل والأداء بعمليات الرصف المطروحة، مشيرًا إلى أن اجتماعه بالشباب لتأكيد دورهم الفاعل والبناء فى النهوض بمصرنا الغالية، وغرس روح الولاء والانتماء بداخلهم، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات تعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتواصل وتحمل المسئولية، كما شدد على التوعية المجتمعية للحفاظ على مقدرات الوطن.





استعرض اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم ومسئولو الطرق خطة الرصف للعام المالي 2018 / 2019، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده ومجلس شباب المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعية التأسيسية التابعة له، كما استمع لمطالبهم ومقترحاتهم بشأن مشكلات العديد من الطرق بشتى أنحاء المحافظة، بحضور المهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق بالفيوم، والمهندس محمد مصطفى مدير الصيانة بالمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس وجيه المنشاوي مدير إدارة المشروعات بمديرية الطرق بالفيوم.أشار محافظ الفيوم إلى أن إجمالي شبكة الطرق بالفيوم 1350كم، منها 1224,5 كم مرصوف، و126 كم ترابي، وجاري دراسة مقترح برصف كافة الطرق الداخلية للمحافظة، مضيفًا أنه تم طرح 12 خطة رصف للعام المالي 2018 / 2019 بشتى مراكز وقرى المحافظة بطول 34 كم، تم البت في 7 عمليات منها.وأضاف المحافظ أن عمليات الرصف تضم 3 عمليات بمركز طامية وهي ( طريق المقاتلة خليفة يونس الروبيات بطول 2,75 كم، وطريق بنوه منشأة الجمال بطول ا كم، وشارع السادات داخل مدينة طامية بطول 1 كم، وعمليتي رصف بمركز سنورس طريق جبلة المعصرة الاخصاص بطول 2,5 كم، وطريق الكوبري الغربي بترسا حتى الشيخ منجود بطول 2,25 كم، وصولًا إلى طريق الحجارة ومنه إلى مدرسة سليمان سعداوي.