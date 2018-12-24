نقابة المهن الموسيقية تقرر زيادة المعاش بنسبة 10 %

اتخذ مجلس نقابة الموسيقيين، اليوم، قرارا بزيادة معاش النقابة بنسبة 10 فى المائة مع بداية العام الجديد، وبالتزامن مع اجتماع المجلس احتفل أعضاؤه بعيد ميلاد أمير الغناء العربى، الفنان هانى شاكر، داخل مقر النقابة بوسط البلد.



وحضر الحفل أعضاء مجلس النقابة، وهم: الدكتور رضا رجب والمايسترو محمد أبو اليزيد وكيلا المجلس، والدكتور عاطف إمام والفنانة نادية مصطفى والمايسترو حسن فكرى والدكتور علاء سلامة ومنصور هندى ومحمد المحلاوى والدكتور محسن السيد والفنان خالد بيومى.



وجه الفنان هانى شاكر الشكر لأعضاء النقابة، وقال: "كل سنة ومصر والأمة العربية بخير". وأثنى شاكر أثناء الحفل على جهود أعضاء النقابة وما أنجزوه خلال الفترة الماضية. وغنى شاكر أغنيته "على الضحكاية" بمشاركة نادية مصطفى وسط تصفيق وتهنئة الحضور.