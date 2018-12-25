السلطانة هويام تتحدث عن أقرب الشخصيات لها في مسلسل حريم السلطان

قالت الفنانة التركية مريم أوزرلي، إن الفنان التركي خالد أرغنش- الذي جسد دور السلطان سليمان في مسلسل "حريم السلطان"- كان من أقرب الممثلين لها خلال تصوير العمل، بجانب أوزان جوفين، والذي جسد دور "رستم".
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ، ببرنامج " صاحبة السعادة "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، إن سلمى، التي أدت دور السلطان خديجة شقيقة السلطان سليمان في حريم السلطان كانت من المقربين لها كذلك خلال التصوير حيث ولدت مثلها في ألمانيا، وأيضا سليم الذي قام بدور " سنبله "، الذي كان في الحرملك ، ودائما كان يساعدها.
وتابعت: أن تصوير حريم السلطان كان يستغرق ساعات طويلة على مدار اليوم حيث كانت تصل مدة الحلقة الواحدة التي تذاع في تركيا إلى 120 دقيقة، موضحة أنها اكتسبت وزنا زائدا خلال تصوير المسلسل حيث كانت تظهر الملابس ضيقة عليها خلال أحداث المسلسل لاقتلاعه عن التدخين وتناول الطعام باستمرار .