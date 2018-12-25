السلطانة هويام تتحدث عن أقرب الشخصيات لها في مسلسل حريم السلطان

قالت الفنانة التركية مريم أوزرلي، إن الفنان التركي خالد أرغنش- الذي جسد دور السلطان سليمان في مسلسل "حريم السلطان"- كان من أقرب الممثلين لها خلال تصوير العمل، بجانب أوزان جوفين، والذي جسد دور "رستم".





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ، ببرنامج " صاحبة السعادة "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، إن سلمى، التي أدت دور السلطان خديجة شقيقة السلطان سليمان في حريم السلطان كانت من المقربين لها كذلك خلال التصوير حيث ولدت مثلها في ألمانيا، وأيضا سليم الذي قام بدور " سنبله "، الذي كان في الحرملك ، ودائما كان يساعدها.



