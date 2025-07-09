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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حملات التوعية بالمواقف العمومية لمكافحة إدمان السائقين بالجيزة

حملات توعية
حملات توعية
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل جهودها في التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتنفيذ حملات توعية مكثفة تستهدف السائقين داخل المواقف العمومية، ضمن خطة متكاملة لحماية الأرواح ودعم جهود الدولة في الحد من تعاطي المواد المخدرة، لا سيّما في وسائل النقل الجماعي والطرق السريعة.

وتابع محافظ الجيزة الحملات التي نفذها الصندوق بمشاركة وحدة التطوع بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المبادرة التوعوية تحت شعار: "خليك فايق... وانت سايق"، ضمن أنشطة حملة "المخدرات مش هتضيعك لوحدك" وذلك بمتابعة من  الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتحت إشراف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق .

وشهد موقف المنيب تنفيذ فعاليات مكثفة استهدفت خطوط الحوامدية وأبو النمرس والمنوات والبدرشين والمنيا وملوي وبني سويف، كما شملت الحملات مواقف ميدان الجيزة، لا سيما موقف السوبر جيب الذي يخدم خطوط الوراق والسيدة عائشة ومساكن كفر طهرمس. 


وشهدت هذه الحملات تنفيذ لقاءات ميدانية مباشرة مع السائقين، وتوزيع مواد توعوية حول مخاطر الإدمان وتأثيره على حياتهم وحياة الآخرين، بالإضافة إلى التوعية بالعقوبات القانونية التي قد تترتب على القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع الحملات المفاجئة التي تنفذها أجهزة الدولة للكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة، مؤكدًا أن التوعية والردع يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المجتمع، والحفاظ على أرواح المواطنين.

كما أكد المحافظ أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى خلق بيئة مرورية آمنة خالية من تعاطي المخدرات، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به صندوق مكافحة الإدمان وفِرق المتطوعين، في الوصول إلى الفئات المستهدفة بفعالية واحترافية.

اخبار الجيزة حملات توعية محافظ الجيزة

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