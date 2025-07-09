هيئة الاستشعار تسلم تقرير دراسة الاستخدام الأمثل للأراضي جنوب بحيرة قارون لمحافظة الفيوم

سلمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد و الفضاء، برئاسة الدكتور عبدالعزيز بلال نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والإدارية، التقرير النهائي ومخرجات دراسة الاستخدام الأمثل للأراضي الواقعة جنوب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

ويأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة للاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة التربة واستخدامات الأراضي والتراكيب المحصولية بالساحل الجنوبي للبحيرة، إلى جانب تحديد مواقع وفرص الاستثمار والتنمية السياحية المستدامة بالمنطقة المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبدالعزيز بلال تفاصيل التقرير النهائي ومخرجات الدراسة التي تناولت الأراضي الواقعة جنوب بحيرة قارون، بعمق كيلومتر واحد وطول 55 كيلومترًا، وتبلغ مساحتها نحو 13 ألف و681 فدانًا.

وأوضح أن الدراسة اعتمدت على استخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية وبيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، حيث تم إعداد قواعد بيانات شاملة تضم استخدامات الأراضي، وخرائط تربة رقمية، وخرائط للقدرة الإنتاجية والتركيب المحصولي، بالإضافة إلى تحديد سيناريوهات الاستخدام الأمثل للأراضي.

وأشار إلى أن التقرير تضمن إعداد مؤشرات ودلائل لملوحة التربة والمياه، ومحددات الإنتاج الزراعي بمنطقة الدراسة، بجانب خرائط التوزيع المكاني لبعض خصائص التربة ودرجات الإنتاجية والملاءمة المحصولية. وشملت الدراسة أيضًا إعداد خرائط فيزيوجرافية لتحليل تضاريس المنطقة ومناخها وتربتها وغطائها النباتي لفهم تكامل العوامل الطبيعية مع الأنشطة البشرية، إلى جانب الخرائط الطبوغرافية التي توضح مكونات سطح الأرض الطبيعية والبشرية، والخرائط الجيومورفولوجية التي تدرس أشكال سطح الأرض وتطورها عبر الزمن. وأضاف أن الدراسة تضمنت كذلك تنفيذ أعمال حقلية لتقييم مياه الري والمياه الجوفية ومدى تأثيرهما على إنتاجية الأراضي الزراعية، بالاعتماد على الخواص الطبيعية والكيميائية والبيئية للمنطقة.

من جانبه، أعرب محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مشيدًا بالدراسة العلمية والتقارير المقدمة التي تسهم في وضع رؤية واضحة وعلمية للاستخدام الأمثل للأراضي جنوب بحيرة قارون، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي ويعود بالنفع على المجتمع المحلي.

وأكد أن التعاون مع الهيئة يدعم توجه المحافظة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحديد المواقع المناسبة للزراعة أو الاستزراع السمكي، وكذلك المواقع الملائمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة كإنتاج الطاقة الشمسية، وأفضل المواقع لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون، بالإضافة إلى المواقع المناسبة لإنشاء محطات لتحسين جودة مياه البحيرة، مع العمل على تنشيط السياحة البيئية واستغلال الإمكانيات والموارد الطبيعية المتاحة.

وأوضح أن المحافظة تسعى لتحقيق طفرة تنموية في مختلف القطاعات الاستثمارية الزراعية والصناعية والسياحية، من خلال الاستغلال الأمثل لتنوع البيئات الطبيعية بالمحافظة بما يسهم في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية.

وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة مع الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق الاستثمارية المستهدفة، مؤكدا أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بمختلف القطاعات، وتعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين.

حضر اللقاء من جانب الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء كل من الدكتور عبد الرؤوف مسعود الأستاذ المساعد بشعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار، والدكتور محمد السيد جلهوم الأستاذ المساعد بالشعبة، والدكتور ناصر حسين بشعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار، كما حضر من جانب محافظة الفيوم الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة سمر سعيد مدير وحدة التنمية المستدامة بديوان عام محافظة الفيوم.