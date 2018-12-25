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أخبار البلد

محافظ القاهرة في الكنيسة الأسقفية للتهنئة بعيد الميلاد

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
كتب - سامح سلام
زار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مقر الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية مهنئا المطران منير أنيس وشعب الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد.

ونقل محافظ القاهرة - خلال المقابلة - تهاني الرئيس عبد الفتاح السيسى لشعب الكنيسة الأسقفية بالعيد.

من جانبه أعرب المطران منير حنا عن خالص الشكر والتقدير لزيارة محافظ القاهرة، متمنيًا لمصر أن يحفظها الله من كل شر وأن ننعم جميعا بالتقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس السيسي.

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