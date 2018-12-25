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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:22 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
جمالات الدمنهورى
تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوى عند الكيلو 119 بدائرة مركز وادى النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص "بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم" وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الخدمات أمام الكيلو 119 بالطريق الصحراوي بدائرة المركز.

ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص "بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم" وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقى العلاج. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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