ترامب يكشف العار الأمريكي: لا أعلم متى سينتهي الإغلاق الحكومي.. صور

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمكنه تحديد موعد إعادة العمل في بعض الوزارات والوكالات الفيدرالية التي تم إغلاقها بشكل جزئي نتيجة عدم تمرير الميزانية في مجلس الشيوخ بسبب رفض الديمقراطيين الموافقة على ميزانية قدرها 4,7 مليار دولار لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وتابع ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لا يمكنني إخباركم متى سيتم عودة العمل في الحكومة، يمكنني القول إنه لن يتم إعادة العمل قبل بناء السياج أو الجدار، كيفما يحلو لكم وصفه، وسوف أطلق عليه الاسم الذي يريدونه، لكنه نفس المعنى، أنه حاجز".



وقال ترامب إنه لن يتم إعادة العمل في هذه الوزارات والوكالات طالما لم يتم تشييد السياج الحدودي بين أمريكا والمكسيك.



وكرر الرئيس تأكيده للمرة الثانية خلال 24 ساعة أنه وقع عقدا بـ "سعر عظيم" لبناء الجدار الذي يبلغ طوله حوالي 115 ميلا في منطقة غير معلنة بولاية تكساس"، موضحا أنه سيزور هذه المنطقة بنهاية يناير المقبل.



وتابع أن ما يحدث حاليا في البلاد "عار"، قائلا إنه على الرغم من ذلك يتمنى للجميع عيد ميلاد سعيدا.