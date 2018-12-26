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أخبار العالم

بعد هبوط تاريخي للبورصة.. ترامب يستمر في هجومه على الاحتياطي الفيدرالي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:31 ص
صدى البلد
حسام جابر
تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البورصة الأمريكية بعد خسائر كبيرة، منذ الإثنين، موضحًا أن الشركات الأمريكية هي الأعظم في العالم، وتوفر فرصًا هائلة للشراء، مجددًا انتقاده لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وقيامه برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية.

وعبر الرئيس الأمريكي، خلال كلمة للصحفيين في المكتب البيضاوي، عن ثقته في وزير الخزانة، ستيفن منوشين، وسط مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد، وهبوط أسواق الأسهم.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن ترامب انتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، واستمرار رفع أسعار الفائدة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يثق في منوشين، أوضح ترامب: "نعم أثق به، هو شخص موهوب للغاية، أنه شخص ذكي جدا".

وجاءت تصريحات ترامب؛ بعد اتصال أجراه منوشين مع جهات تنظيمية، لبحث مسألة هبوط أسواق الأسهم الأمريكية.

وكانت الجلسة الأخيرة للبورصة الأمريكية قبل الكريسماس، قد شهدت خسارة للمؤشر الرئيسي 650 نقطة، إضافة إلى خسائر فادحة لقطاع الطاقة.

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