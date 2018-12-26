فصل طلاب من جامعة في العراق رفعوا صورة صدام حسين

فصلت جامعة الأنبار العراقية، في محافظة الرمادي، 3 طلاب بشكل نهائي، وآخرين اثنين لمدة عام دراسي؛ بعد رفعهم رسما للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.





ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن رئيس جامعة الأنبار، خالد بتال النجم، أن التحقيق ما زال مستمرا مع الطلبة، ومع اللجنة المشرفة، بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وستتم إحالة المقصرين إلى الجهات المختصة، لينالوا جزاءهم".





وليس من الواضح ما إذا كان الطلاب المذكورين سيحاكمون؛ استنادا إلى بنود قانون حظر حزب البعث المنحل، حيث يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 5 و15 عاما، من حاول القيام بأي نشاط سياسي أو فكري، من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لحزب البعث.



