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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم 26 ديسمبر 2018

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الحديد فى تعاملات اليوم، الأربعاء 26 ديسمبر 2018، وسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.

وكذا استقرت أسعار الأسمنت، وسجلت الشركة العربية للأسمنت "المسلح" 865 جنيها للطن فى الحد الأقصى للسعر، ثم السويدى للأسمنت بسعر 860 جنيها للطن، وتبعتها مصر بنى سويف 850 جنيها للطن.

فيما سجل أسيك المنيا 835 جنيها للطن، وكذا حلوان وطرة 835 جنيها للطن، ثم حورس والعسكرى بنى سويف بسعر 825 جنيها للطن، وأسوان ميديكوم وشورى والصخرة سجلوا 820 جنيها للطن، وهو أقل سعر اليوم.

فيما تراوحت أسعار الجبس بين 900 و745 جنيها للطن، حيث سجل الطن من سيناء 900 جنيه وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه البلاح بــــ820 جنيها، وتلاها العامرية بسعر 795 جنيها، وسجل المعمار 790 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من جبس مصر سيناء إلى 765 جنيها، وأخيرا الدولية بـــ745 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.

واستقرت أسعار الطوب وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة، ورملى وردى 25×12×6 سم 839 جنيهات للألف طوبة.

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