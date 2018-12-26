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رياضة

مواجهات نارية في جولة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي والإيطالي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يشهد اليوم، الأربعاء، إقامة العديد من المواجهات النارية في جولة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي والإيطالي، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي:
فولهام X ولفرهامبتون -2:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

6 مباريات في تمام الخامسة مساءً وهم:
ليفربول X نيوكاسل يونايتد - beIN SPORTS HD 2
ليستر سيتي X مانشستر سيتي - beIN SPORTS HD 1
مانشستر يونايتد X هيديرسفيلد تاون - beIN SPORTS HD 3
توتنهام هوتسبير X بورنموث - beIN SPORTS HD 5
كريستال بالاس X كارديف سيتي - beIN SPORTS HD 6
بيرنلي X إيفرتون - beIN SPORTS HD 7

برايتون X أرسنال - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
واتفورد X تشيلسي - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي:
فروسينوني X ميلان - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4

5 مباريات في تمام الساعة الرابعة مساءً وهم:
أتلانتا X يوفنتوس - beIN SPORTS HD 4
بولونيا X لاتسيو - beIN SPORTS HD 8
فيورنتينا X بارما - beIN SPORTS HD 9
سامبدوريا X كييفو فيرونا - beIN SPORTS MAX 5 FR
كالياري X جنوى - beIN SPORTS MAX 6 FR

3 مباريات في تمام السابعة مساءً وهم:
روما X ساسولو - beIN SPORTS HD 4
تورينو X إمبولي - beIN SPORTS HD 6
سبال X أودينيزي - beIN SPORTS HD 5

إنتر ميلان X نابولي - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4

وتقام كل مباريات جولة الكالتشيو، في يوم واحد، بعد الخطى على سير جولة "البوكسينج داي" التي تقام في الدوري الإنجليزي.

وتقام جولة "البوكسينج داي" دائمًا يوم 26 ديسمبر، أي في اليوم التالي لعيد الميلاد "كريسماس"، وهو يوم عطلة وطنية في إنجلترا، يقام فيه مباريات الـ"بريميرليج" كاملة بجدول معين.

وتسمى هذه الجولة باسم "البوكسينج داي"، نظرًا لصناديق الهدايا "Boxes" التي يقوم بتوزيعها الأغنياء على الفقراء، في اليوم التالي من عطلة "الكريسماس".

وتعتبر جولة "البوكسينج داي"، حدثًا خاصًا لعشاق الساحرة المستديرة في بريطانيا وبعض البلدان الأخرى، لذلك تضع رابطة أندية الدوري الإنجليزي جدول معين لمراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة من أجل مساندة فرقها، خاصة وأن هذا اليوم عطلة في إنجلترا.

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