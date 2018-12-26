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أحمد موسى: حديث مبارك عن المعزول اليوم شهادة للتاريخ.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:57 م
الأعلامي أحمد موسى
الأعلامي أحمد موسى
ندى فتح الله
قال الإعلامي أحمد موسى، إن شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك ضد المعزول محمد مرسي هي الأولى منذ 2011، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يدلي "مبارك" بشهادته منذ 2 ديسمبر الماضي ولكن تم تأجيلها إلى اليوم.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شهادة مبارك هي شهادة للتاريخ.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يدلي اليوم، الأربعاء، بشهادته في محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وفي مقدمتها المعزول محمد مرسي، في قضية اقتحام الحدود الشرقية، ويترأس الجلسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس.

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