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حوادث

المؤبد لـ 14 متهما والسجن 10 سنوات لـ 14 آخرين في أحداث عنف المطرية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:53 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحكمها على 30 متهمًا فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، بالمؤبد على 14 متهما المشدد 5 سنوات لمتهمين، و14 آخرين بالسجن 10 سنوات.

يصدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وسكرتارية عمر عاشور وأيمن القاضي.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

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