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حوادث

لأول مرة.. مبارك يمشي على قدميه لمواجهة المعزول فى اقتحام الحدود.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:02 م
مبارك يدخل قاعة المحكمة
مبارك يدخل قاعة المحكمة
وصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، معهد أمناء الشرطة بطرة، للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية، أمام محكمة جنايات القاهرة، برفقة نجليه جمال وعلاء.

وظهر مبارك وهو يسير على قدميه دون الاحتياج إلى سرير متحرك كما اعتدنا رؤيته، وذلك وسط حراسة أمنية مشدَّدة وحضور مكثف لوكالات الأنباء العالمية والمحلية، خاصة أن الشارع المصري، يترقب لقاء رئيسين سابقين وهما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والمعزول محمد مرسي.

المتهمون هم الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، ويأتى من قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى القضية رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام العريان، ويوسف القرضاوى، وآخرون.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

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