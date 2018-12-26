أهلي 99 يواجه سموحة غدا في بطولة الجمهورية

يحصل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» ضيفا غدا الخميس على فريق سموحة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأخير بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الجمهورية.



ويدخل الأهلي المباراة ولا بديل له عن الفوز من أجل استعادة المركز الأول مجددا، وإنهاء الدور الأول في صدارة الترتيب.



وجمع الأهلي هذا الموسم ٣٤ نقطة، من الفوز في ١٠ مباريات والتعادل في ٤، والهزيمة في مباراتين، مسجلًا ٣٢ هدفًا، بينما استقبلت شباكه ١٧ هدفًا.



ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.