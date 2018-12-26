الداخلية الأفغانية تعلن تكبيد طالبان خسائر كبيرة على مدار 3 شهور

أعلنت الداخلية الأفغانية أن قواتها الأمنية كبدت حركة (طالبان) خسائر كبيرة خلال عملياتها الأمنية على مدار الشهور الثلاثة الماضية.



وقال المتحدث باسم الداخلية نجيب دانيش - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم /الأربعاء/ - إن قوات الأمن قتلت ما يزيد عن ألفين من مقاتلي الحركة خلال ثلاثة شهور، إلى جانب القضاء على ثلاثة حكام عينتها (طالبان) بأقاليم (هلمند) و(غور) و(بكتيكا) و31 من قياديي الحركة.



وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية غفور أحمد جاويد أن القوات حققت تقدما كبيرا في المقاطعات التي تسيطر عليها الجماعة.