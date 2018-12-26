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أخبار البلد

حليمة بولند تتألق باللون الأحمر في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
محمد بدران
خضعت الإعلامية حليمة بولند لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "حليمة" خلال الصور بفستان أحمر اللون على ظهر أحد المراكب، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وتحرص حليمة بولند دائما على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة، وتظهر بالتصميمات المختلفة بالشكل الذي يتناسق مع قوامها، بالإضافة إلى ذلك تحرص على تنسيق تسريحات الشعر وألوان المكياج المتناسقة مع كل إطلالة، كما تهتم بارتداء الإكسسوارات التى تكمل أناقتها.
حليمة بولند تتألق باللون الأحمر في أحدث جلسة تصوير
حليمة بولند تتألق باللون الأحمر في أحدث جلسة تصوير

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