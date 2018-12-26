خالد صديق: اليونسكو عطلت عملية تطوير حي الحطابة بالقلعة.. فيديو

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مشروع روضة السيدة زينب «تل العقارب» سابقًا تم تنفيذه على النمط الإسلامي.





وقال خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مشروع روضة السيدة زينب يتميز بطابعه الخاص، مضيفا : «أنا فخور بالمشروع بعتبره ابن مميز»، حيث وصل التطوير في المنطقة إلى المراحل النهائية من خلال التشطيبات.



