خالد صديق: اليونسكو عطلت عملية تطوير حي الحطابة بالقلعة.. فيديو

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مشروع روضة السيدة زينب «تل العقارب» سابقًا تم تنفيذه على النمط الإسلامي.
وقال خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مشروع روضة السيدة زينب يتميز بطابعه الخاص، مضيفا : «أنا فخور بالمشروع بعتبره ابن مميز»، حيث وصل التطوير في المنطقة إلى المراحل النهائية من خلال التشطيبات.
وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن منطقة الحطابة في حي القلعة بالقاهرة كان سيتم تطويرها ولكن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» طالبت بضرورة المحافظة على النسيج المجتمعي وليس العمراني، مع تطوير المباني على وضعها الحالي، مع توفير آمان حياة المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة.