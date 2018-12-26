بحضور سفير الإمارات ورئيس اللجنة العليا للسباق.. وزير الشباب والرياضة يعلن تفاصيل ماراثون زايد الخيري.. ويؤكد: يخدم الانسانية بأهدافه النبيلة

عوائد النسخة المقبلة من ماراثون زايد لصالح ذوي القدرات الخاصة

صبحي:

ماراثون زايد يخدم الإنسانية بأهدافه النبيلة

جمعة:

مصر الخير تعالج 580 مريضا بالجذام بالتعاون مع الإمارات

سفير الإمارات: