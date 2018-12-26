بحضور سفير الإمارات ورئيس اللجنة العليا للسباق.. وزير الشباب والرياضة يعلن تفاصيل ماراثون زايد الخيري.. ويؤكد: يخدم الانسانية بأهدافه النبيلة

وزير الرياضة:
عوائد النسخة المقبلة من ماراثون زايد لصالح ذوي القدرات الخاصة
صبحي:
صبحي:
ماراثون زايد يخدم الإنسانية بأهدافه النبيلة
جمعة:
جمعة:
مصر الخير تعالج 580 مريضا بالجذام بالتعاون مع الإمارات
سفير الإمارات:
سفير الإمارات:
ربح ماراثون زايد يذهب للأعمال الخيرية في مصر
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة؛ للإعلان عن تفاصيل ماراثون زايد الخيري المقرر تنفيذه يوم الجمعة المقبلة، بمدينة الإسماعيلية بمشاركة نحو 15 ألف شاب وفتاة من مختلف المحافظات.
حضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الامارات بالقاهرة والفريق محمد بن هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، والدكتور على جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للماراثون من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.
وأعلن الدكتور أشرف صبحي أن عوائد الماراثون الذي يقام في نسخته الخامسة ستخصص لصالح مستشفى شفاء الاورمان، ومستشفى الجذام إحدى المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير، ويأتى الماراثون هذا العام احتفاءً بالذكرى المئوية للشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري يرسخ للمبادرات الخلاَقة التي تخدم الإنسانية بأهدافه النبيلة ويؤكد أهمية الرياضة ودورها فى الحفاظ على صحة الإنسان وتنمية وجدانه، ونشر الوعى بين المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة، فضلًا عن تخصيص عوائد الماراثون لصالح الأعمال الخيرية فى سبيل خدمة المجتمع.
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن ماراثون زايد الخيري يلاقى كل المساندة والتقدير وبقوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكذا كل الدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي، لافتًا أن ماراثون زايد يتم إقامته في ثلاثة أماكن في أبو ظبي ونيويورك ومصر وهو ما يعبر عن مدى المحبة بين مصر والإمارات حكومة وشعبا.
وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على ما تقدمه دولة الإمارات من دعم لمصر على كافة الأصعدة والمستويات تأكيدًا على الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والإخوة بين الشعبين الشقيقين، مثنيا في ذات الوقت على دور أعضاء اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، ودعمهم المتواصل وحرصهم على إقامة ماراثون زايد الخيري فى مصر كل عام.
وأكد سفير الامارات بالقاهرة على عمق العلاقات بين مصر والامارات في مجالى الرياضة والعمل الخيري والإنساني والذى يعد دليلا دامجا على ما يجمع البلدين من قيم إنسانية مشتركة، لافتا إلى الدعم اللامحدود الذى يوليه قادة الامارات للمبادرات الإنسانية، ومكانة مصر في قلب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
وأوضح أن ماراثون زايد الخيري هو حدث انسانى رياضي يجسد قيم ومعانى نبيلة، ويمثل حلقة في سلسلة الخير والمبادرات الإنسانية التي دأبت عليها الامارات، معربا عن ثقته ان الماراثون هذا العام سيشهد نجاحا منقطع النظير لاسيما وانه يأتي في نهاية عام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفى رسالة حب جديدة من الامارات الى مصر الشقيقة.
واستعرض رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري النجاحات التي حققها الماراثون في النسخ الأربعة السابقة التي أقيمت بمصر ، مقدما الشكر والتقدير للحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة على الجهود المبذولة في تنفيذ الماراثون في نسخته الخامسة، وكذا الشركات المتبرعة للماراثون كعمل إنسانى خيري.
فيما قال الدكتور على جمعة: "ماراثون زايد الخيري يشتمل على معان عديدة منها الحب والوفاء والخير والعلاقات والاخوة بين مصر والإمارات ، كما أنه يحمل معانى الحب للشيخ الراحل زايد بن سلطان الذى امتاز بالخير والبركة والبصيرة"، مشيرا إلى مشاركة مؤسسة مصر الخير مع جمعية الاورمان في الماراثون يدلل على التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدنى ودورهم في تنمية المجتمع.
وصرح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان ان عائد ماراثون زايد الخيري خصصته مستشفي شفاء الاورمان لاستكمال المرحلة الثالثة والتي تقام علي مساحة 28 الف متر مربع والتي تشمل أول قسم لعلاج الأطفال في صعيد مصر ومعهد تمريض متخصص لرفع مستوي الخدمة التمريضية في صعيد مصر.
وشارك في المرتمر أوركسترا وزارة الشباب والرياضة وقدم أعضاء الأوكسترا باقة من الأغانى الوطنية والعربية.
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة؛ للإعلان عن تفاصيل ماراثون زايد الخيري المقرر تنفيذه يوم الجمعة المقبلة، بمدينة الإسماعيلية بمشاركة نحو 15 ألف شاب وفتاة من مختلف المحافظات.
حضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الامارات بالقاهرة والفريق محمد بن هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، والدكتور على جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للماراثون من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.
وأعلن الدكتور أشرف صبحي أن عوائد الماراثون الذي يقام في نسخته الخامسة ستخصص لصالح مستشفى شفاء الاورمان، ومستشفى الجذام إحدى المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير، ويأتى الماراثون هذا العام احتفاءً بالذكرى المئوية للشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري يرسخ للمبادرات الخلاَقة التي تخدم الإنسانية بأهدافه النبيلة ويؤكد أهمية الرياضة ودورها فى الحفاظ على صحة الإنسان وتنمية وجدانه، ونشر الوعى بين المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة، فضلًا عن تخصيص عوائد الماراثون لصالح الأعمال الخيرية فى سبيل خدمة المجتمع.
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن ماراثون زايد الخيري يلاقى كل المساندة والتقدير وبقوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكذا كل الدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي، لافتًا أن ماراثون زايد يتم إقامته في ثلاثة أماكن في أبو ظبي ونيويورك ومصر وهو ما يعبر عن مدى المحبة بين مصر والإمارات حكومة وشعبا.
وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على ما تقدمه دولة الإمارات من دعم لمصر على كافة الأصعدة والمستويات تأكيدًا على الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والإخوة بين الشعبين الشقيقين، مثنيا في ذات الوقت على دور أعضاء اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، ودعمهم المتواصل وحرصهم على إقامة ماراثون زايد الخيري فى مصر كل عام.
وأكد سفير الامارات بالقاهرة على عمق العلاقات بين مصر والامارات في مجالى الرياضة والعمل الخيري والإنساني والذى يعد دليلا دامجا على ما يجمع البلدين من قيم إنسانية مشتركة، لافتا إلى الدعم اللامحدود الذى يوليه قادة الامارات للمبادرات الإنسانية، ومكانة مصر في قلب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
وأوضح أن ماراثون زايد الخيري هو حدث انسانى رياضي يجسد قيم ومعانى نبيلة، ويمثل حلقة في سلسلة الخير والمبادرات الإنسانية التي دأبت عليها الامارات، معربا عن ثقته ان الماراثون هذا العام سيشهد نجاحا منقطع النظير لاسيما وانه يأتي في نهاية عام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفى رسالة حب جديدة من الامارات الى مصر الشقيقة.
واستعرض رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري النجاحات التي حققها الماراثون في النسخ الأربعة السابقة التي أقيمت بمصر ، مقدما الشكر والتقدير للحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة على الجهود المبذولة في تنفيذ الماراثون في نسخته الخامسة، وكذا الشركات المتبرعة للماراثون كعمل إنسانى خيري.
فيما قال الدكتور على جمعة: "ماراثون زايد الخيري يشتمل على معان عديدة منها الحب والوفاء والخير والعلاقات والاخوة بين مصر والإمارات ، كما أنه يحمل معانى الحب للشيخ الراحل زايد بن سلطان الذى امتاز بالخير والبركة والبصيرة"، مشيرا إلى مشاركة مؤسسة مصر الخير مع جمعية الاورمان في الماراثون يدلل على التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدنى ودورهم في تنمية المجتمع.
وصرح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان ان عائد ماراثون زايد الخيري خصصته مستشفي شفاء الاورمان لاستكمال المرحلة الثالثة والتي تقام علي مساحة 28 الف متر مربع والتي تشمل أول قسم لعلاج الأطفال في صعيد مصر ومعهد تمريض متخصص لرفع مستوي الخدمة التمريضية في صعيد مصر.
وشارك في المرتمر أوركسترا وزارة الشباب والرياضة وقدم أعضاء الأوكسترا باقة من الأغانى الوطنية والعربية.