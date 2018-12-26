ترامب: قد نستخدم العراق قاعدة لشن عمليات داخل سوريا

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحه بأن الجيش الأمريكي قد يتخذ العراق قاعدة لشن عمليات داخل سوريا.



ونفى ترامب وجود أي خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق.



وأعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سافر إلى العراق في وقت متأخر يوم عيد الميلاد لزيارة الجنود الأمريكيين المتواجدين هناك.



وقال البيت الأبيض إن ترامب وزوجته ميلانيا ترامب يقومان بزيارة مفاجئة للعراق لتوجيه الشكر للجنود الأمريكيين.



وكان ترامب قد وعد جنوده في العراق بزيارتهم في القريب العاجل، وهو ما نفذه بالفعل.