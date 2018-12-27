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أخبار العالم

السعودية لمواطنيها بروسيا منذ كأس العالم: عليكم بالمغادرة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:03 ص
صدى البلد
حسام جابر
طالبت السفارة السعودية في روسيا، المواطنين السعوديين الذين لم يغادروا هذه البلد منذ كأس العالم بسرعة مغادرتها قبل بداية العام الجديد.

وذكرت السفارة في بيان وصفته بالمهم نشرته الأربعاء، نوه المواطنين السعوديين الموجودين في روسيا الذين دخلوا الأراضي الروسية بتأشيرة المشجع، بحسب ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية.

وأكّدت السفارة السعودية في موسكو أنه يتوجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل نهاية يوم 31 ديسمبر 2018، تلافيًا لاحتمال فرض عقوبات إدارية ومالية على المخالفين.

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