ثقافة بني سويف تناقش قضايا شباب الغد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة بني سويف حيث نفذت مكتبة طنسا بني مالوا حلقة نقاشية حول قضايا شباب الغد أوضح خلالها جبريل عبد الواحد ضرورة معالجة الأفكار المتطرفة لدى الشباب وتوعيته بالفكر الصحيح والوعي الثقافي حتى لا يتجهوا للانحراف.



وفي إطار مشاركة الهيئة في حملة 100 مليون صحة، أعد الفرع بالتعاون مع المنطقة الأزهرية وكلية التمريض ببني سويف لقاء ثقافي مواكبا لتوجيهات الدولة شمل معرض للتربية الفنية التابع لمدارس الأزهر الشريف بقاعة المعارض بقصر ثقافة بني سويف ومحاضرة بعنوان "مبادرة لحد عندك شفاء" تناولت أخطار مرض فيروس سي والسكر والضغط والسمنة وكيفية الوقاية منها، أعقبها كشف طبي لقياس الضغط والسكر للحضور.



كما أقام بيت ثقافة الفشن ندوة ثقافية حول الحقوق الاقتصادية للمواطن في إطار الدستور تحدث خلالها أحمد هيكل وصلاح عتريس بحضور كوكبة من الأدباء والمثقفين أعضاء نادي أدب الفشن وتناول الحاضرين محاور الحياة الاقتصادية واستعراض مواد الفصل الثاني من الدستور والتي تهتم وترسم مستقبل الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية.



ونظم بيت ثقافة إهناسيا المدينة ورشة حكي تناولت أهمية التعليم في المجتمع بحضور طلاب المدرسة الابتدائية باهناسيا.