مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة ببحيرة ناصر حتى آخر أبريل المقبل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على قيام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتوقيع العقد الخامس الخاص بتقديم الدعم المالي والفني، المقدم من الجانب الروسي لتنفيذ المشروع النووي بالضبعة.





كما وافق المجلس على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة ببحيرة ناصر لعدد 6 فنادق عائمة حتى تاريخ 30 /4 /2019، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بمذكرة الهيئة العامة للنقل النهري، في إطار السعي نحو الحفاظ على قدرة مالكي الفنادق العائمة على استمرار عمل تلك المنشآت والحفاظ على العمالة.