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أخبار البلد

إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه والخمسين قرشا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:29 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

ويأتى هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار، وإزالة أية عقبات أمام الشركات لتحويل رأس مالها لأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، وذلك بشرط ألا تكون الشركة فى حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها.

كما وافق المجلس ايضا على إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، وفئة خمسين قرشًا توثيقًا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها (العاصمة مصر- مزارع الطاقة الشمسية بأسوان - الشبكة القومية للطرق - محطات توليد الطاقة - مدينة العلمين الجديدة – الريف المصرى الجديد – حقل ظهر للغاز – قناطر أسيوط الجديدة).

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