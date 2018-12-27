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رياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات دوري الدرجة الثانية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول من منافسات الجولة 14 بدوري الدرجة الثانية، وتقدّم أسوان على منافسه المنيا بهدف نظيف، بينما تأخر كفر الشيخ أمام فريق غزل المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت نتيجة المجموعات الثلاث كالتالي:

المجموعة الأولى 

بني سويف‏ 1 - 0 مركز شباب ناصر ملوي 
الألومنيوم 0-0 الفيوم 
سوهاج 0 -0 ديروط 
المنيا 0 -1 أسوان 
الوليدية 3-0 طهطا 
الإعلاميين 1 -0 النصر للتعدين 
تحرير أسوان 0-0 تليفونات بني سويف 

المجموعة الثانية: 

الشمس 0 - 0 الزرقا 
أبى صقل 0-1 نادي مصر 
كوكا كولا 0 - 0 المريخ 

المجموعة الثالثة: 

غزل المحلة 3 -1كفر الشيخ‏ 
المنصورة 0-0 مركز شباب تلا 
ألعاب دمنهور‏ 2 - 1 الرجاء 
أبو قير للأسمدة 0 - 0 الحمام 
سيدي سالم 0 - 0 بلدية المحلة

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