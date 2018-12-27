ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

فتح باب الحجز لـ 5600 شقة بمشروع سكن مصر في 7 مدن جديدة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:09 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان عن إعادة طرح 5694 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح من 106- 118 مترا مربعا بمدن "القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والمنيا الجديدة وغرب قنا ومدينة نصر وغرب أسيوط"، وذلك للمواطنين السابق تقدمهم لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى والثانية من وحدات المشروع ولم يوفقوا في الحصول على وحدة سكنية بالقرعات العلنية التي تم إجراؤها للمرحلتين.

وأشارت الوزارة إلى أن شروط الحجز أن يكون المتقدم من العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز بالمرحلة الأولى والثانية ولم يقم بسحب جدية الحجز السابق سداده، ويمكن تعديل الرغبة من المدينة السابق التقدم إليها بالمرحلتين السابقتين إلى أي مدينة أخرى من المدن المتاحة على أن يقوم بسداد فرق مقدم الحجز أن وجد بأحد فروع بنك التعمير والإسكان وتحويل كامل قيمة جدية الحجز لحساب رقم الاستمارة المستخرج من الموقع الإلكتروني.

وأكدت أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، وسداد مقدمات الحجز بداية من 6 يناير القادم.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد المرحلة الثانية لمشروع محور روض الفرج والمتحف الكبير فجرا

الأهلى على رأس التصنيف الأول قبل قرعة دورى أبطال أفريقيا

لوفرين يرد على سخرية محمد صلاح .. صور

الكويت ترفض منح الجنسية لغير المسلمين

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

حقيقة مقتل قاسم سليماني.. أخطر رجل في العالم.. صورة

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

أول تعليق لـ محمود وحيد خلال الظهور داخل الأهلي

الحبس 3 سنوات للفتاة المتحرشة بقرد في المنصورة.. تفاصيل

تنفيذ أول حكم إعدام فى اليابان منذ 23 عاما

رسالة من رمضان صبحي لـ تريزيجيه بعد زفافه

مؤشرات جديدة تؤكد اقتراب رمضان صبحي من الأهلي خلال انتقالات يناير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

فيديو

باحث سعودي: تركي شبانة قادر على تعزيز صورة السعودية أمام العالم.. فيديو
الداخلية تعلن الطوارئ تزامنًا مع تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.. فيديو
قضايا الدولة: لن نترك الإخوان حتى يسددوا كل مليم دمروا به مؤسسات الدولة.. فيديو
سياسي سعودي: لابد من تجديد الدماء بقطاعات ووزارات المملكة.. فيديو
ممدوح الشناوي: أنا مدين للشعب المصري بسبب مذيع العرب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟