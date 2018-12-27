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رياضة

رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يعاقب إنتر ميلان بعد العنصرية علي كوليبالي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن عقوبته الرسمية ضد نادي إنتر ميلان بعد الهتافات العنصرية من مشجعيه ضد "كاليدو كوليبالي" مدافع نابولي.

وشهدت مباراة الأمس على ملعب "جوسيبي مياتزا" أحداث مؤسفة في نهايتها من قبل بعض جماهير النيراتزوري، بعد هجومها على اللاعب السنغالي بسبب لون بشرته السمراء.

وأشارت شبكة "بي بي سي" البريطانية إلى قرار الاتحاد الإيطالي بفرض عقوبة بمنع إنتر ميلان من اللعب بجمهور لمدة مباراتين على أرضه في الكالتشيو بسبب ما بدر ضد "كوليبالي".

وساند "كريستيانو رونالدو" مهاجم يوفنتوس السنغالي عبر حساباته الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي، ورفض أسلوب جماهير إنتر ميلان.

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