يد الأهلي ٢٠٠٠ يفوز على هليوبوليس في دوري المرتبط

حقق فريق ٢٠٠٠ لكرة اليد بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره، فريق هليوبوليس، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًا من جانب الفريقين لينجح الأهلي في حسمها لصالحه بنتيجة ٣١-٢٩.



وعبّر محمد يحيى، مدرب الفريق، عن سعادته بالفوز والاستمرار في تحقيق الانتصارات والتقدم بجدول المسابقة، لافتًا إلى أن الفريق لديه إصرار كبير على الاستمرار في تقديم الأداء المميز حتى نهاية الموسم.