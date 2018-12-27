شوقي: الأجهزة الرقابية أقرت غرامة تلف وضياع التابلت حفاظا على المال العام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الأجهزة الرقابية وضعت شرط غرامة 4500 جنيه في حالة تلف أو ضياع التابلت حفاظا على المال العام.



وقال الوزير في تصريحات له خلال الندوة التي ينظمها الاعلامي محمد الباز: أنا دافع فاتورة بـ 3 مليارات جنيه لتوفير التابلت مجانا لطلاب الصف الاول الثانوي ، وبالتالي فمن حق الدولة أن تضمن أن هذه الاموال لن تهدر بأي شكل لا بالبيع ولا بالتلف لا بالضياع.



وعبر الوزير عن استيائه الشديد من الرسالة التي تم تداولها على فيس بوك والتي مضمونها "أول ما ناخد التابلت هانكسره عشان مش عايزينه" ، لافتًا إلى أنه لذلك كان لابد للدولة أن تضمن حقها.



وقال الوزير : المحتوى المرفوع على التابلت أغلى من التابلت نفسه.



وأضاف قائلا : نحن نتفاوض مع جهاز تنظيم الاتصالات للحصول على شرائح مجانية لتوزيعها على الطلاب حتى يتمكنوا من استخدام التابلت داخل وخارج المدرسة.