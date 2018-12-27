التحقيقات في دهس سائق نقل لضابطي كمين العياط: كان تباع وزور رخصة القيادة

كشفت تحقيقات نيابة العياط مفاجأة في اتهام سائق سيارة نقل بدهس ضابطي شرطة بكمين اعلي الطريق الاقليمي بالعياط بعدما تبين تزوير المتهم لرخصة القيادة.



واشارت التحقيقات باشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الاول لنيابات الصف والعياط انه اثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات والكشف جنائيا علي المتهم تبين سابقة اتهامه في اتجار تعاطي مخدرات منذ عامين وان تاريخ صدور الرخصة درجة أولي"قيادة نقل" بعد تاريخ القضية القديمة ما اثار الشك في صحتها، وبالاستعلام من ادارة التراخيص تبين عدم وجود رخصة صادرة للمتهم وبمواجهته اقر بقيامه بتزويرها حيث انه كان تباعا ثم رغب في قيادة سيارة نقل وزور اوراق الرخصة حيث انه لا يمكنه الحصول عليها قبل مرور ما لايقل عن 3 سنوات.



وجهت النيابة للمتهم تهمتي تزوير محررات رسمية واستخدام محرر مزور في محضر رسمي وامرت بحبسه علي ذمة قضية التزوير يقضيها عقب انتهاء حبسه في تهمة القتل الخطأ لضابطي الشرطة والاصابة الخطأ لمواطنين اخرين.



واسفرت التحقيقات ان السائق المتهم كانت سيارته محملة بـ "زلط السن" احضره من محاجر الصف واطفيح متوجها به لمصانع السيراميك باكتوبر وسرعته الجنونية ادت لارتكابه الحادث واطاحته بالكمين وضباطه.



كان استشهد فجر 25 نوفمبر ضابطا شرطة اثر اصطدام سيارة نقل بهما علي الطريق الاقليمي بالعياط.



وافادت التحريات الاولية باشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث انه اثناء تمركز قوة امنية علي الطريق الاقليمي بدائرة مركز شرطة العياط وفحص الضباط لتراخيص سيارة مارة امام الكمين قدمت اخري نقل بسرعة جنونية اطاحت بالكمين ما اسفر عن استشهاد ضابطي شرطة واصابة مواطنين اثنين من مستقلي السيارة التي كان يفحصها الضابطان، واشارت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة ان الضابطين هما النقيب جمال صلاح ضابط مركز شرطه العياط رئيس نقطه كفر عمار والملازم اول عمر مجدي ضابط مباحث فرقه البدرشين والعياط.



القت قوات الامن القبض علي سائق السيارة النقل وتم نقل جثماني الشهيدين الي المستشفي وتحرير المحضر اللازم واحاله اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



ومن جانبها اجرت نيابة العياط معاينة تصويرية فجرا لموقع الحادث وامرت بنقل جثماني الشهيدين الي المستشفي بعد اجراء المناظرة لهما واسفرت عن تهشم جسديهما اثر التصادم القوي من سيارة النقل، وطلبت الاستعلام من المستشفي عن حالة المصابين لسماع اقوالهما.



وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثماني الضابطين وتحديد اسباب الوفاة واستدعاء باقي افراد القوة لسماع اقوالهم حول الحادث وأمرت بعض سائق السيارة المتسببة في الحادث علي الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات له وانتدبت لجنة فنية من المرور لفحص السيارة وتحديد حالتها وبيان ما اذا كانت بها اعطال من عدمه.