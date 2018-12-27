الإسكان: إنتاجية مصر من تحلية المياه سترتفع إلى مليار متر مكعب عام 2020

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن إنتاجية مصر من تحلية المياه سترتفع إلى مليار متر مكعب في اليوم بنهاية عام 2020.



وأوضح الرفاعي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه إذا كانت تحلية مياه البحر رفاهية في السابق ففي الوقت الحالي هي أسلوب حياة.



وأكد، أن تكلفة تحلية المتر مكعب من مياه البحر تبلغ 20 ألف جنيه، أى أربعة أضعاف تكلفة المياه العادية، وتسهم في توفير المياه للمحطات الحدودية بشكل سريع عن مد شبكات مياه قد تتعرض للتلف.



ونوه معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إلى أنه تم تنفيذ 40 محطة تحلية قبل عام 2014 بطاقة 79 ألف متر مكعب في اليوم وبعد عام 2014 تم إنشاء 10 محطات بطاقة 425 ألف متر مكعب في اليوم.

