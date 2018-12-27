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رياضة

أحمد حسن عن إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه: الأمور مستقرة فى بيراميدز.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد أحمد حسن، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن إقالة تركي آل الشيخ من منصب رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لن يؤثر على استثماراته في النادي.

وأضاف أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ما حدث في المملكة العربية السعودية هي تغييرات وزارية وشأن داخلي يخص السعودية وحدها، وقد انتقل تركي آل الشيخ إلى منصب آخر وهو رئيسا لهيئة الترفيه.

وأشار أحمد حسن، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز إلى أن الأمور مستقرة داخل صفوف نادي بيراميدز، ويتم تدعيم صفوف الفريق بالعديد من العناصر الجديدة، مع الاستعداد الجيد للقاء المرتقب مع النادي الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز يوم 4 يناير.

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