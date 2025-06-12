نتائج واعدة لـ لقاح يحمي النساء من سرطان الثدي.. يحارب أخطر السلالات

أظهرت النتائج الأولية من المرحلة الأولى لتجربة سريرية أن لقاحًا مبتكرًا قد يمثّل خطوة هامة نحو الوقاية من سرطان الثدي، لا سيما النوع الثلاثي السلبي (TNBC)، الذي يُعد من أخطر السلالات.

لقاح جديد يمنح الأمل للنساء في الوقاية من سرطان الثدي

ويقوم اللقاح، الذي طورته شركة Anixa Biosciences بالتعاون مع Cleveland Clinic، على استهداف بروتين α‑lactalbumin المرتبط بالرضاعة والذي يُعاد التعبير عنه في بعض أورام الثدي، مما يسمح لجهاز المناعة بالتعرّف على الخلايا السرطانية و القضاء عليها.

نتائج المرحلة الأولى

شملت التجربة 35 امرأة، منهن 26 من المصابين سابقاً بـ TNBC بعد إتمام العلاج، بالإضافة إلى مجموعتين إضافيتين: مجموعة الوقاية (حاملات لخلل جيني وخاليات من السرطان)، ومجموعة تلقّي العلاج مع "Keytruda" .

أكثر من 75% من المشاركات أظهرن استجابة مناعية قوية من خلال إنتاج أجسام مضادة موجهة نحو البروتين المستهدف، دون آثار جانبية كبيرة سوى احمرار بسيط موضعي

لقاح جديد يمنح الأمل للنساء في الوقاية من سرطان الثدي

الإصابة الوحيدة من الدرجة الثالثة كانت في مشاركة حملت حديثًا وأصيب موضع الحقن بالتهاب شديد .

وأكملت الشركة تسجيل بيانات المرحلة الأولى، ومن المتوقع الانتهاء من الزيارات النهائية في أغسطس 2025 قبل تقديم التقرير النهائي إلى وزارة الدفاع الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء .

يُرتقب انطلاق المرحلة الثانية عام 2025، لتقييم اللقاح على نطاق أوسع ولأنواع أخرى من سرطان الثدي .

لقاح جديد يمنح الأمل للنساء في الوقاية من سرطان الثدي

لماذا يشكّل هذا الاكتشاف أهمية تاريخية؟

قال الدكتور Amit Kumar، المدير التنفيذي لـ Anixa: "قد يمثل هذا اللقاح نقطة تحول في مكافحة سرطان الثدي، إذا استطعنا منعه قبل ظهوره، كما فعلنا مع أمراض مثل شلل الأطفال."

أما الدكتور G. Thomas Budd من Cleveland Clinic، فأكد: أن هناك نتائج المرحلة الأولى مبشرة ونأمل أن يصبح هذا اللقاح وقائيًا لأولئك الخاليا من المرض، خاصة من هنّ معرضات للإصابة بالنمط الثلاثي السلبي، وهو أشد الأنماط شراسة

إلى الآن، توفر هذه النتائج أملًا حقيقيًا في إدراج لقاح ضد سرطان الثدي ضمن منظومة الوقاية الصحية العالمية في المستقبل القريب، وإن بقيت النتائج النهائية قيد التحقق.